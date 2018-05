Honor 10: Duhovka zatopí špičkové konkurenci, cena příjemně překvapí

Honor ctí tradici a po roce představuje nový vlajkový model Honor 10. Také letos evropské premiéře předcházelo odhalení v Číně, takže se dnes žádné velké překvapení nekoná, čekalo se pouze na cenu a ta příjemně překvapila. Zatímco loni začínal Honor 9 na 13 tisících, nový Honor 10 startuje na 10 990 Kč. To platí pro verzi s 64GB, za dvojnásobek zaplatíte 12 490 Kč. Tohle vypadá na nadějný start!

Klasickou černou verzi doplní modro-stříbrná a barevná kombinace modré s přechodem do fialové. Prodej začíná hned ve středu 16. května na CZC.cz, Smarty, Alza.cz, Mall.cz, T.S. Bohemia, Mobil pohotovost, Datart, Euronics, Okay, Space, Alfa.cz, kasa.cz a Electroworld, BPS Mobil, Hurá mobil a také u operátora O2.



Telefon běží na operačním systému Android 8.1 Oreo s nadstavbou EMUI 8.1. Na podzim přijde aktualizace na Android P.

Honor 10 znovu má všechny předpoklady, aby šlapal na paty těm největším jménům smartphonového byznysu, přitom stojí polovinu. Většina vnitřností telefonu pochází z kladně přijatého modelu P20 od mateřské firmy Huawei. To je z hlediska úspory nákladů na vývoj jen logické a bylo to tak i v minulých letech. Pokračuje i ta tradice, že je Honor znatelně levnější (P20 se prodává za 16 990 Kč). Co je nové, je blízkost designu obou telefonů – sklo na zádech, atraktivní odlesky a duhové kombinace barev. Loni byl Huawei kovový, ale vypadá to, že design Honoru byl úspěšnější, protože letos jsou telefony skleněné oba.

Desítka ctí všechny aktuální trendy, ale zbytečně nezahazuje užitečné prvky, které jinde začínají mizet. Má bezrámečkový design s výřezem v horní straně displeje, s kvalitou fotografií pomáhá umělá inteligence, ale zůstává klasický 3,5mm konektor pro sluchátka.



Duální fotoaparát má v rukávu haldu triků, ale tím patrně nejpoužívanějším bude 2× zoom. Další ukázkové snímky najdete v galerii.

Procesor Kirin 970 patří k tomu nejvýkonnějšímu na trhu a brzdit jej nebude ani „pouze“ 4 GB RAM. Baterie má lehce nadstandardních 3 400 mAh, nabíjí se zrychleně přes konektor USB-C. Android je v nejnovější verzi 8.1 a na podzim je slíbený update na Android P. Podpora paměťových karet chybí, stejně tak zvýšená odolnost proti vodě a prachu. Bohužel, to je bod, ve kterém bude Honor za konkurencí přece jen ztrácet.