Honor 10 přijde v další duhové barvě. Značka už prodeje novinky počítá na miliony

Honor 10 je aktuálním nejvyšším modelem čínské značky. V Česku začal prodej před necelými dvěma týdny. Na výběr jsou od začátku tři barevné varianty – černá, šedá (s přechodem do světle modré) a modrá (s přechodem do fialové). K nim se teď přidá čtvrtá varianta – zelená (s přechodem do fialové).

Honor 10 v redakčním video preview:

Cena všech barevných je stejná a činí 10 990 Kč pro variantu 64 GB paměti a 12 490 Kč u verze se 128 GB. Nová zelená varianta se začne prodávat v první polovině června. Už nyní ovšem Honor může slavit více než 1 milion prodaných kusů Honoru 10. Je to zejména díky vysoké poptávce na čínském trhu, kde byla novinka představena už před měsícem.