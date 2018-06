Honor 10 v nové duhové variantě zapózoval. Hraje mnoha barvami od zelené po fialovou

Honor 10 se vyrábí celkem ve čtyřech barevných provedeních. Nejzajímavější jsou gradientové varianty, jejichž barvy pod zdrojem světla přechází jedna do druhé. Určit pak tu základní výchozí barvu je docela komplikované, Honor je uvádí jako a Phantom Blue a Phantom Green (v českých obchodech obvykle jen modrá a zelená).

Právě zelená varianta se v uplynulých dnech dostala i do českých obchodů a my jsme dostali možnost ji nafotit. Zatímco u Phantom Blue je jasná převaha sytě modré, která se pod zdrojem světla mění plynule přes temně modrou do fialové, u zelené jako by barevné spektrum bylo větší. Záda mění barvu od zelené, přes tyrkysovou, petrolejovou, modrou až do fialové.

Obvodový kovový rám telefon a lemování objektivu duálního fotoaparátu má modrozelenou barvu a se skleněnými zády dobře ladí. Honor 10 je v barvě Phantom Green (gradientová zelená) dostupný v paměťové variantě 4 + 64 GB za stejnou cenu jako ostatní prodávané barvy (šedá, černá, gradientová modrá), tzn. 10 990 Kč.