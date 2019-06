Honor 20 se zatím prodává pouze v Číně a už si našel cestu k milionu zákazníků

Honor 20 a Honor 20 Pro jsou smartphony, kterých se bezprostředně nejvíc dotýká kauza mateřské společnosti Huawei a sankce uvalené americkou vládou na celé její podnikání. Kvůli embargu na veškeré americké technologie poskytované Číňanům nemůže aktuálně Huawei ani Honor certifikovat žádné nové modely.



1 milion za 14 dní, taková je bilance Honoru 20 uvedeného na trh v časech velmi nepříznivých pro Huawei i Honor (Zdroj: Weibo)

Stopka přišla těsně před dokončením licencí pro Honor 20 Pro, jehož globální prodej je v tuto chvíli odložen na neurčito. Model Honor 20 stihl veškeré náležitosti získat včas, a tak se může normálně prodávat – firma jej chystá uvést na globální trh v nejbližších dnech.

V Číně už se Honor 20 prodává a zatím je zde velmi úspěšný – za pouhé dva týdny se k zákazníkům dostalo 1 milion kusů. Jde tak o jeden z nejrychleji prodávaných modelů od Honoru. Mimo Čínu se novinka jako první podívá do Velké Británie, kde bude ve verzi 6 + 128 GB prodávat v přepočtu za 11 500 Kč. To dává poměrně dobrou představu o budoucí české cenovce, která by neměla přesáhnout 12 tisíc korun.