Honor 30 Lite 5G: čtvrtý model do party, do Evropy se však ani jednomu nechce

Honor brzy představí již čtvrtý model řady Honor 30, která v původní trojici debutovala v dubnu v Číně. Nyní se do hry dostane čtvrtý model, jehož značení trochu bije do očí. Honor 30 Lite bychom považovali za ořezanou verzi Honoru 30, jenže přídomek 5G zase hovoří o pravém opaku. Celkově vzato má novinka vypadat podobně jako 5G smartphone Honor 30S. Telefon dostane 90Hz 6,5" displej s průstřelem pro 16MPx selfie. Jeho rozlišení má být Full HD+ (2 400 × 1 080 pix), a to při poměru stran 20:9.

Na zádech bude připraven trojitý fotomodul s hlavním 48MPx snímačem doplněným 8MPx širokáčem a 2MPx kamerkou pro variabilní hloubku ostrosti při focení portrétových snímků. Výpočetní výkon dodá telefonu MediaTek Dimensity 800 (MT6873) s podporou 5G, RAM a úložiště v tuto chvílí neznáme. Pokud však budeme vycházet z modelu Honor 30S, byla by novinka k dostání v kapacitách 8/128 nebo 8/256 GB.

Pod zadním krytem bude připravena 4 000mAh baterie s 22,5W rychlonabíjením. V telefonu poběží Android 10 s nadstavbou EMUI 10.1 a samozřejmě bez služeb Googlu. A to znamená, že připravovaný model zřejmě potká stejný osud jako trojici modelů řady Honor 30, do Evropy nezavítají. A to je škoda, protože levný 5G smartphone by se hodil do krámu O2, které v Česku spouští 5G síť. Po přepočtu by měl Honor 30 Lite 5G stát necelých pět a půl tisíc Kč.

Zdroj Gizmochina