Honor chce být do pěti let světovou trojkou. Za čtvrt roku prodal 3 miliony modelu Honor 10

Honor, dceřiná značka čínského Huawei, má velké plány a určitě se nehodlá „schovávat za máminu sukni“. Firma bilancuje hospodaření za uplynulého půl roku a netají se svými ambicemi stát se jedním z nejvýznamnějších světových výrobců. Základy pro její odvážné cíle jsou úspěšné prodeje modelu Honor 10, ale i dalších zařízení, kterým se daří zejména na domácím čínském trhu.

Jako hlavní úspěch značka zmiňuje mezinárodní nárůst prodejů o 150 %, a to bez zahrnutí prodaných telefonů v Číně. Nejnovější vlajkové lodi Honor 10 se za první tři měsíce od uvedení prodalo tři miliony kusů. Honor 10 se tak stal nejprodávanějším modelem značky Honor.

Dobře se značce dařilo i na našem trhu. „Velmi nás těší pozitivní vývoj na českém trhu. Například v rámci segmentu smartphonů od 400 do 500 euro jsme zvýšili podíl na 24 %. Pozitivní vývoj pak sledujeme i u dalších segmentů,“ komentuje vývoj na našem trhu Alex Wangxi, zástupce Honoru v regionu CEE.

V Číně zůstává značka Honor i nadále nejlepší e-značkou smartphonů (značkou distribuovanou přes e-shopy). Dle výzkumu trhu Sino Market Research se od ledna do dubna 2018 na čínském trhu prodalo přes 18 milionů telefonů značky Honor. Posílena tímto úspěchem chce čínská značka do pěti let patřit mezi trojici největších světových výrobců podle počtu prodaných kusů.

Honor 10 je prodejně nejúspěšnějším smartphonem čínské značky: