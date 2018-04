Honor má první notebook a recept je stejný jako u mobilů – hodně muziky za málo peněz

S vlajkovým telefonem pro příští rok Honor představil také MagicBook – první laptop této značky. Design jako by byl kopií Apple MacBook Air, ale hardware vychází z počítače který v únoru v Barceloně představil Huawei. Také Honor MagicBook má integrovanou čtečku otisků prstů, kterou známe z telefonů, na bezrámečkový displej se bohužel nedostalo.

Zajímavě zní zmínka o platformě Magic Link, která má zajistit spolupráci počítače s mobilem. Až praktický test ale ukáže, co všechno tato novinka umí. Nepředpokládám ale, že by Honor dokázal jít tak do hloubky, jako Apple u MacBooků a iPhonů.

Honor MagicBook ve zkratce

displej: 14" IPS s matnou úpravou, rozlišení FullHD (1920 × 1080 pix), kontrast je 800:1, jas 250 nitů

14" IPS s matnou úpravou, rozlišení FullHD (1920 × 1080 pix), kontrast je 800:1, jas 250 nitů procesor: Intel (8th gen.) i5-8250u nebo Intel i7-8550u

Intel (8th gen.) i5-8250u nebo Intel i7-8550u paměť: 8 GB RAM, 256 GB SSD

8 GB RAM, 256 GB SSD grafika: Nvidia MX150

Nvidia MX150 materiál: hliníkové tělo

hliníkové tělo fyzické parametry: 1,47 kg, tloušťka 16 mm

1,47 kg, tloušťka 16 mm konektory: 2x USB-A, USB-C, HDMI, 3,5mm audio

2x USB-A, USB-C, HDMI, 3,5mm audio baterie: 57,5WH, až 12 hodin provozu

57,5WH, až 12 hodin provozu další: reproduktory Dual Atmos, čtečka otisků prstů

reproduktory Dual Atmos, čtečka otisků prstů operační systém: Windows 10

Zmíněný Honor 10 čeká evropská premiéra 15. května v Londýně a budeme čekat, jestli firma představí také evropskou verzi MagicBooku. Alza už má vytvořený produktový profil, ale to nemusí znamenat vůbec nic. V Číně bude Honor MagicBook stát cca od 20 do 23 tisíc Kč.