Honor Magic 2 je sbírka technologických kouzel: má nejrychlejší nabíjení a rovnou 6 foťáků

Magic 2 nás na veletrhu IFA zvednul ze sedaček. Od té doby kolem něj Honor buduje auru výjimečnosti a kampaň vyvrcholila dnešní premiérou. Tisková konference proběhla v Číně a o dostupnosti mimo tamní trh Honor zatím mlčí. Bude to jako s jinými klíčovými modely, které se prvně představí tam a evropská verze přijde později, nebo tentokrát budeme mít smůlu úplně?

Vyměníte dvě kamery za infra?

Hlavním lákadlem je 6,4" AMOLED displej s opravdu tenkým rámečkem. Na spodní straně je trochu širší, zato jej nenarušuje žádný výřez. Senzory a fotoaparáty se totiž přestěhovaly do výsuvné části – stačí proti sobě zabrat prsty, ozve se kovové cvaknutí a už můžete fotit.

Kamery mířící na uživatelův obličej jsou tři. Hlavní je uprostřed a má 16 MPx a světelnost f/2,0, po stranách jsou dvě 2MPx, které slouží k mapování hloubky scény kvůli rozostření pozadí a podobným trikům. Zajímavé je, že prémiové verze Honor Magic 2 3D Light edition dvě postranní kamery mění za dva infračervené senzory a přidává projektor červených bodů. Výsledkem má být technologie pro zabezpečení displejem srovnatelná s Apple Face ID.

Také na zádech novinky jsou tři fotoaparáty a tady je možné vysledovat podobnost s jarním Huawei P20 Pro, který stále drží vedení v žebříčku DxO Mark pro nejlepší fotomobily. Parametry a vlastnosti jsou ale trochu promíchané:

Huawei má hlavní foťák se 40 MPx, Honor pouze 16 MPx (při světelnosti f/1,8).

Monochromatický senzor má u Huawei 20 MPx, u Honoru 24 MPx (f1,8).

Huawei P20 Pro má teleobjektiv s rozlišením 8 MPx, Honor Magic 2 má naopak širokoúhlou optiku se 16 MPx (f/2,2)

Od mateřské značky přebírá Huawei celou řadu působivých fototriků, ale logo Leica chybí. Video můžete natáčet při rozlišení 4K, zpomalené záběry při rozlišení 720p zvládá při 480fps.

Elektrovod s tlakem 40 W

Čipset je Kirin 980, tedy stejný jako má Huawei Mate 20. Zajímavá je integrace čtečky otisků do displeje. Baterie má kapacitu 3 400 mAh, bohužel ani zmínka o grafenové technologii, o které se spekulovalo. Zato rekordně rychlé 40W (10V/4A) nabíjení SuperCharge se integrovat povedlo, dodávaná nabíječka napěchuje akumulátor na 85 % za pouhou půlhodinu.

PS: Také Huawei Mate 20 Pro nabíjí 40W, ale má větší baterii, takže se za půlhodinu nabije „pouze“ na 70 %.

Za zmínku stojí snad ještě dvoufrekvenční GPS, Android 9 a hlasový asistent Yoyo, ale ten se mimo Čínu určitě nedostane. Sluchátkový jack chybí, ale v krabici dostanete redukci z USB-C. Chybí také slot na paměťovou kartu.

Ceny známe pouze v juanech, doplním přepočet na koruny navýšený o DPH, ale pokud by se jednou měl Magic 2 dostat i do Česka, dá se předpokládat, že cena bude ještě o něco výše. Číňané mohou vybírat z atraktivních zrcadlových barevných přechodů: z červené do fialové, ze stříbrné do černé a ze světle- do tmavě-modré.