Honor Magic Watch 2: První generaci se posmívali, druhou už musí brát vážně

Honor v týdnu začal prodávat chytré hodinky MagicWatch 2. Já je na ruce nosím od světové premiéry na konci listopadu, takže můžu strohé specifikace doplnit i reálnými zkušenostmi.

Honor MagicWatch 2 jsou dvojče hodinek Huawei Watch GT 2. Výrobce obou těchto modelů odmítá potvrdit, že by šlo o totožný výrobek, ale kromě designu jiné rozdíly nevidím.

První generaci jsme s mírným úsměškem označovali za fitness náramek se vzhledem hodinek. Tahle základní definice platí i nadále. Stále sem nedoinstalujete žádnou aplikaci, změnit se dá jen ciferník a výběr není úplně bohatý. Ale přibylo funkcí, přitom si hodinky drží hlavní trumf – výrazně delší výdrž, než u těch opravdu chytrých chytrých hodinek.



Pár ukázek z uživatelského prostředí, další najdete dále v galerii.

Když už zmiňuji tu výdrž, tak výrobce uvádí až 14 dní. Jenže to je s vypnutým sledováním tepu. Když jej necháte zapnutý, jste i s notifikacemi z mobilu reálně na osmi dnech a mám to přesně změřené na čtyřech cyklech. Hodinová GPS aktivita ukousne asi 7 %. Spotřebu zvedne také always-on režim displeje, kdy displej neustále zobrazuje čas. To je pohodlné, ale probouzení displeje gestem funguje dobře, takže always-on nepoužívám.

Já nosím černou variantu s průměrem 46 mm, ale existuje ještě ocelová varianta s páskem z umělé kůže. Pak jsou tu dvě dámské varianty se zaobleným designem, první je znovu černá, druhá zlatá s krásným jemným kovovým řemínkem. Zajímavé je, že právě tahle zlatá verze je za 6 tisíc, všechny ostatní stojí 5 tisíc korun.



Kromě toho, že je dámská verze menší a logicky má i menší baterii, tak postrádá mikrofon, takže se s ní nedá telefonovat. Vzhled pánské a dámské verze se na první pohled liší.



Ocelová varianta je nápadnější a efektnější než umírněná černá.

Když už srovnáváme, tak první generace má lépe chráněný displej, je kolem něj vyvýšená kovová obroučka. Tady sklo sahá až ke kraji a tímto způsobem chráněné není. Na druhou stranu je fakt, že jsem s hodinkami za ty dva měsíce několikrát klepnul, ale displej zatím drží.

Volání a sport na vyšším levelu

Způsob ovládání a podobu uživatelského prostředí nejlépe uvidíte v akci ve videu. Většinu obstará dotykový displej, ale jsou tu i dvě tlačítka, tomu spodnímu můžete přiřadit jakoukoliv funkci.

Notifikace jsou spolehlivé až do té míry, že jsem na mobilu vypnul zvuky a spoléhám se pouze na hodinky. Škoda je, že jsou pouze informativní, nelze na ně nijak reagovat. S čestnou výjimkou příchozího hovoru, který lze odmítnout, ale také přijmout a díky mikrofonu a reproduktoru také rovnou vyřídit.

Navíc je v menu aplikace Kontakty, se kterou lze hovor iniciovat. Nikdy jsem nebyl velký fanda téhle funkce, mluvit do hodinek mi stále přijde trochu divné a v některých situacích se to prostě nehodí, protože by váš hovor slyšeli všichni okolo, ale na kratší hovory s plnýma rukama, to funguje naprosto skvěle. Mimochodem telefonování je také novinka, to předchozí generace neuměla.

Mezigenerační pokrok je vidět i v měření sportovních aktivit. Je jich zase o něco více, ale hlavně přibyly tréninkové režimy, jednoduché sledování zátěže, měření VO2 max, při workoutu hodinky mluví, takže třeba při běhu si na každém kilometru poslechnete základní info o vzdálenosti, tempu a srdečním tepu. Povedené. Co mi naopak vadí, tak je omezená možnost exportovat data. V nabídce Sdílení dat je pouze Google Fit a u nás nepříliš známý MyFitnessPal. Nicméně i to by se mělo během příštích měsíců změnit:

Co se funkcí/aplikací týče, jsou to spíše jednoduché utilitky, nejvýznamnější novinkou je hudební přehrávač, podpora Bluetooth sluchátek a vlastní 4GB paměť. S touhle výbavou můžete nechat telefon doma a stejně nepřijdete o hudbu. Nebo lze stejná obrazovka přepnout do režimu ovládání hudby hrající z mobilu.

K obslužné aplikace Huawei Zdraví nemám vážné výhrady, dobrá je hlavně na zobrazení grafů s vývojem naměřených veličin, přímo v hodinkách uvidíte pouze základ. Zajímavé je, že ač Huawei vyrábí telefony s Androidem, aplikace pro hodinky Magic Watch 2 je i pro iPhone – pouze s mírným omezením v nastavené notifikací.

Vítězství kompromisu

S cenovkou startující na pěti tisících jsou nové hodinky od Honoru povedenou kombinací atraktivního designu, nádherného displeje a solidní výdrže, přitom výbava nebezpečně dohání renomované sporttestery s výrazně vyššími cenami.