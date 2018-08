Honor Note 10: pádla jdou zase do módy. Duální foťák doplňuje umělá inteligence

Huawei včera oznámilo další novinku své podznačky Honor, na světlo světa se tak dostalo obří „pádlo“ Honor Note 10. Zatím se však jedná o asijskou variantu, která půjde v Číně velmi brzy do prodeje. My si na nový model zřejmě ještě pár týdnů počkáme. Evropská varianta by mohla být poprvé prezentována na zářijovém veletrhu IFA v Berlíně.

Honor Note 10 katalog rozměry a hmotnost: 177 × 85 × 7.7 mm, 230 g

displej: 7", dotykový AMOLED, 1 080 × 2 220, 353 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|11.5 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 970 (8× Cortex-A73 + A53, 2 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 24MPx (5 632 × 4 224), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Telefon je osazen 6,95" AMOLED displejem, který je v rozích ještě nepatrně zakulacen. Jak to tak už bývá, koresponduje jeho zakulacení se zakřivením rohů telefonu. Panel s poměrem stran 18,5:9 využívá rozlišení 2 220 × 1 080 pixelů. Nad displejem najdeme 13MPx selfie, duální fotoaparát na zadní straně nabídne kombinaci 24 a 16MPx snímačů. Všem třem fotoaparátům pomáhá umělá inteligence, dokáže rozpoznávat scény, různá specifická prostředí, automaticky upravovat vyvážení bílé či vylepšit pořizované portrétové snímky.

Novinka je postavena na čipsetu Kirin 970, na němž běží dřívější topmodely Huawei a Honor. Čipset, který byl představen loni v Berlíně, se však již letos na veletrhu IFA dočká svého nástupce. Součástí hardwaru je i režim GPU Turbo pro mobilní hráče, který z grafiky vymačká maximum. Úplnou novinkou je pak režim CPU Turbo. Oba můžete aktivovat z nabídky, kterou vyvoláte kliknutím na samostatné tlačítko.

Co je CPU Turbo Honor Note 10 je prvním smartphonem od Huawei, který nabízí nový režim CPU Turbo. Zrychlení se tentokrát netýká grafiky alesamotného čipsetu. Tento režim zvládne dočasně přetaktovat jádra a uvolnit operační paměť. Díky heatpipe jsou jádra efektivněji chlazena, takže v turbo režimu nedochází k přehřívání čipsetu. Do RAM jsou navíc efektivněji ukládány textury a další grafika, aby při hraní nedocházelo k jejich výlučnému načítání z (pomalé) interní paměti.

Baterie má kapacitu 5 000 mAh. I při delším hraní má telefon zůstat chladný, vděčit za to bude kapalinovému chlazení „The Nine“ (heatpipe). Do výbavy započtěte ještě stereoreproduktory Dolby Atmos a samozřejmě Android 8.1 Oreo s grafickým skinem EMUI 8.2.

Základní verze (6GB RAM + 64GB ROM) vyjde v přepočtu na cca 9 tisíc korun. S navýšením úložiště na 128 GB se dostáváme na částku 10 300 Kč. Nejvybavenější verze má navíc ještě zvětšenou operační paměť na 8 GB, a výrobce u ní uvádí cenu zhruba 11 600 Kč. Otázkou však zůstává, jak moc se budou lišit evropské ceny, resp. zda a kdy se Honor Note 10 dostane do Evropy.

Představovací video Honoru Note 10:

