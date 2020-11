Honor odpálil Black Friday. Se slevou nakoupíte smartphony, sluchátka i chytré hodinky

Pomalu začíná předvánoční období a výrobci elektroniky přicházejí se zvýhodněnými nabídkami. Akce Black Friday už několikátým rokem neznamená pouze jeden den nebo víkend výhodných nákupů před začátkem adventu, ale obvykle celý měsíc listopad slev. Ty dnešní jsou od Honoru.

Do letošní nabídky Black Friday zařadil Honor prakticky celé své aktuální portfolio vyjma notebooků. Se slevou až 30 % můžete mít smartphony, nositelnosti i bezdrátová sluchátka. Nejvyšší absolutní ušetřená suma činí 1 500 Kč. Zajímavostí je, že do slev vstupuje i nový model smartphonu Honor 10X Lite uváděný na trh jako novinka 5. listopadu. Slevy platí u vybraných prodejců do 29. listopadu 2020 nebo do vyprodání zásob.