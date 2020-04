Honor přenesl úspěšný recept z mobilů na notebooky. Nový MagicBook může být hit

Honor dnešním dnem rozšiřuje působení na českém trhu. Kromě smartphonů a nositelného příslušenství zde začíná prodávat dvojici notebooků MagicBook 14 a 15, které se vzájemně liší prakticky jen rozměry, velikostí displeje a kapacitou baterie. Čínská značka použila osvědčený recept, který se jí vyplatil už u smartphonů – s konkurenční cenovkou nabízí designově zdařilé a precizně zpracované zařízení.



Čtrnáctipalcový Honor MagicBook 14 s hliníkovým šasi v šedé barvě

Honor představil svůj první notebook už před dvěma lety, tehdy se ale na český trh nedostal. Museli jsme si počkat na druhou generaci, která nabízí rovnou dvě velikosti, lepší výkon, líbivější design a také vyladěnější detaily. Notebooky existují ve stříbrném a šedém provedení, u nás bude v prodeji zatím jen druhá jmenovaná barva. Obě velikosti se budou prodávat za 15 990 Kč.

Měli jsme možnost vyzkoušet 14palcovou šedou verzi. Poznávacím znamením notebooků Honor je modrá linka po obvodu hliníkového víka, která působí velmi svěže a zároveň elegantně. Ve stejném odstínu je vyvedeno také precizně leptané logo Honor. Modrá linie vynikne lépe u stříbrné verze notebooku, ale i námi testovaná tmavě šedá má něco do sebe.

Moderní a přitom konzervativní

Notebook váží zhruba 1,4 kg a v nejtlustším místě měří 16 mm. Nepatří tak mezi ultralehké tenoučké laptopy, ale to od něj vlastně ani nikdo neočekává. Hliníkové šasi dává prémiový pocit a zároveň není tolik náchylné na poškrábání jako sklo nebo plast. Obrovskou výhodou je displej výklopný téměř do 180 °, zařízení tak můžete rozevřít do jedné roviny.

Zde by extrémně přišla vhod možnost dotykového ovládání po displeji – když notebook leží rozložený na stole, mohli byste mít displej jako tablet, nicméně Honor jde v tomto směru konzervativní cestou a má nedotykový Full HD IPS displej 16 : 9 s matnou úpravou. Tento typ stále mnoho uživatelů preferuje. Panel má spíše teplejší barevné naladění a mohl by mít o něco vyšší maximální jas (udávaná hodnota je 250 cd/m2). Rámečky jsou po třech stranách minimalizovány na 5 mm.



Notebook se dá otevřít takřka do 180 °, může tak na podložce ležet jako placka

Pohodlnou šestiřadou klávesnici doplňuje prostorný touchpad a také čtečka otisků chytře zkombinovaná se zapínacím tlačítkem. Prostřední funkční klávesa skrývá vyskakovací kamerku pro videohovory. Toto důmyslné řešení zároveň myslí i na soukromí podezřívavějších uživatelů, v praxi ho ale trochu kazí fakt, že vám při videohovoru bude druhá strana koukat z nižší perspektivy spíš na podbradek než do obličeje. Klávesnice obsahuje dvoustupňové podsvícení, které po krátké době nečinnosti pohasíná. Intenzita by mohla být ještě o stupeň vyšší.

Nové MagicBooky se v Evropě prodávají s procesory od AMD. V našem kusu konkrétně šlape starší Ryzen 5 (3500U), který představuje střední třídu pro mainstreamové notebooky. Je stavěný na domácí a kancelářskou práci, zvládne náročnější multitasking a nezalekne se ani občasné editace videa. Grafiku reprezentuje jednotka Radeon Vega 8. V Česku se prodává jediná paměťová konfigurace 8 GB DDR4 RAM a 256 GB PCIe SSD.

Rychlé nabíjení a výdrž až 10 hodin

MagicBook 14 nás nezklamal ani po stránce konektivity. K dispozici je USB-C (pouze k nabíjení), dvě áčková USB (1× 2.0, 1× 3.0), 3,5mm jack a dokonce i HDMI konektor. Reproduktory na rozdíl od první generace umístil výrobce tentokrát na dno notebooku, jejich udušení (a také ventilátoru) ale zabraňují pogumované výstupky. Přesto bychom je raději viděli na horní straně vedle klávesnice, kde má zejména 15,6palcová verze notebooku trestuhodně nevyužitý prostor. Notebook není hlučný a ani se nadměrně nezahřívá.



MagicBook 14 má standardní konektorovou výbavu

Baterie s uváděnou kapacitou 56 Wh vydrží 9 hodin přehrávání videa v 1 080p. Při kancelářské práci s polovičním podsvícením displeje se můžete přiblížit 10 hodinám používání bez nutnosti dobíjení. Honor dodává s notebookem rychlou nabíječku 65 W a už půl hodiny nabíjení stačí na doplnění zhruba 40 % kapacity. Výhodou je, že stejnou USB-C nabíječku můžete použít i k nabíjení mobilu.

Předinstalována jsou Windows 10 Home a měsíční zkušební verze Office 365. Na rozdíl od svých smartphonů s Androidem nemá Honor s microsoftím softwarem žádné licenční potíže, a tak dostanete notebook s kompletním českým systémem, který znáte z jiných značek. Hardware a aktualizaci ovladačů má na starosti aplikace PC Manager. Její součástí je i funkce Honor Magic Link 2, která umožní propojení se smartphonem Honor/Huawei pouhým přiblížením přes NFC a sdílením obsahu přímo na ploše počítače. Blíže tuto funkci popíšeme v samostatném článku.



Šedá a stříbrná verze notebooků. Druhá jmenovaná by do ČR měla dorazit později

Honor ukazuje, že i když je v oblasti notebooků nováčkem, rozhodně nechce zůstat ušlápnutý někde v koutě. Jeho portfolio zřejmě nikdy nebude tak široké jako u specializovaných počítačových značek, ale právě modely MagicBook 14 a 15 míří mezi početnou skupinu uživatelů bez speciálních požadavků, kterým bohatě stačí zdařilý design, rozumný výkon a dobrá výdrž na baterii. Důležité je, že si za své notebooky Honor říká přiměřenou cenu, což je recept, se kterým uspěl už u smartphonů. Není tedy důvod, proč by se mu nemělo dařit i v nové kategorii elektroniky.