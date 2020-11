Honor přepne na MediaTek. Připravovaný V40 poběží na čipsetu Dimensity 1000+

Značka Honor spolu s novými vlastníky přetrhává veškeré vazby na Huawei, a to se týká i čipsetů. Připravovaný model V40 (resp. evropský View 40) tak už nedostane čipset Kirin 9000, který Huawei primárně jej použije pro řadu Mate 40 a navíc má těchto čipsetů nedostatek, ale výkonný čipset od MediaTeku. Konkrétně se nejčastěji skloňuje čipset Dimensity 1000+, který by měl být dostatečnou náhradou.

Jedná se o 7nm osmijádro, které se sestává ze čtyř jader Cortex-A76 o taktu 2,6 GHz a ze čtyř úspornějších 2GHz jader Cortex-A55. Součástí SoC je ještě grafický adaptér Mali-G77 MP9. Čipset podporuje až 16GB operační paměti typu LPDDR4x, rychlá interní úložiště UFS 2.2 a také až 80MPx fotoaparáty. Maximální rozlišení použitého displeje může být 2 520 × 1 080 pix, v rámci konektivity je připravena podpora pro Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 a 5G. Nezapomnělo se dokonce ani na FM rádio.

Čipset v benchmarku Antutu získal přes půl milionů bodů, což jej v žebříčku řadí nad loňský Snapdragon 855+. Čipset by tedy měl být dostatečně výkonný, byť od něj nemůžete čekat úplné výkonové rekordy. Otázka však zatím visí nad softwarem. Hardwarově se Honor od Huawei odklání, jenže ještě před oznámením odkupu firmy se počítalo s tím, že v telefonu poběží Harmony OS od Huawei. Jak to bude vypadat do budoucna, zatím není vůbec jasné...

Představení čipsetové řady Dimensity od MediaTeku:

Honor V40 by měl být oficiálně představen v polovině prosince. Telefon má dostat do výbavy 120Hz Full HD+ displej s dvojitým průstřelem pro selfie. Jako hlavní snímač má být použit 50MPx fotoaparát, baterie o zatím neznámé kapacitě má podporovat rychlé 66W kabelové a 40W bezdrátové dobíjení.

Via MyFixGuide