Honor slibuje svůj první 5G smartphone. Chce ho stihnout uvést ještě letos

Technologie sítí 5G se na vyspělých operátorských trzích začínají dostávat do provozu, a tak výrobci smartphonů obohacují svá portfolia o zařízení podporující sítě 5G. Alespoň jeden takový telefon už má na trhu Samsung, Huawei, Xiaomi, LG, OnePlus nebo Oppo. Brzy se k nim přidá také Honor.

Šéf Honoru George Zhao se podělil o plány s prvním 5G smartphonem:

Jak uvedl šéf Honoru na videu zveřejněném v rámci nedávné konference MWCS, jeho značka počítá s uvedením 5G smartphonu na konci letošního roku. Před ostrým uvedením na trh proběhnou mnohá testování ze strany výrobce i mobilních operátorů. Stejně jako u smartphonů Huawei se počítá s podporou SA i NSA technologií (Stand Alone, resp. Non Stand Alone) pro samostatná 5G pásma nad 3 GHz i pro nižší frekvence společné se sítěmi starších generací.