Honor stiskne Turbo. Smartphony po updatu dostanou větší grafický výkon

Značka Honor v Číně představila dva nové lokální smartphony Honor Play a Honor 9i, které se jako první modely značky pyšní podporou funkce „GPU Turbo“. A ta slouží ke zvýšení grafického výkonu smartphonu. Honor brojí zejména proti herním smartphonům od Razeru a Asusu, a protože si chce z koláče postupně ukusovat stále víc a víc, funkce GPU Turbo se s brzkými aktualizacemi dostane i do starších Honorů.

Jak konkrétně GPU Turbo ovlivní grafický výkon smartphonu? Základní myšlenkou je přesměrování maximální energie do grafického adaptéru, kdykoliv to bude třeba. Honor si je „jistý v kramflecích“ a očekává, že po aktivaci funkce jeho smartphony v benchmarcích dokáží porazit i topmodely konkurenčních značek. Funkce má v budoucnu nastavit maximální výkon grafického adaptéru i při využívání virtuální a rozšířené reality.

Honor přislíbil funkci GPU Turbo i pro modely Honor 10, Honor 10 View, Honor 9 Lite a Honor 7X, byť zatím není znám jakýkoliv harmonogram aktualizací. No a protože je Honor subznačkou Huawei, je pravděpodobné, že se obdobná funkce po otestování u Honoru objeví i u „kmenových“ smartphonů Huawei. Telefony obou značek totiž používají stejné procesory a grafické čipy, takže by to neměl být žádný problém. Jak rychle bude při aktivaci GPU Turbo ubývat baterie, si však zatím netroufáme odhadnout.

Honor 10 v redakčním video preview:

Zdroj XDA-Developers