Honor to rozjíždí ve velkém. K Desítce přidává další tři modely

Zatím je to spíše taková předpremiéra. Potvrzení toho, že se s Horory 7C, 7A a 7S počítá i pro český trh. Prodávat se začnou během června, maximálně července a ceny mají být pěkně odstupňované po tisícovkách od tří do pěti. Podrobnosti se však dozvíme až během následujících týdnů.

Honor 7C: největší z novinek

Největší s trojice by se měl vejít do pěti tisíc korun a za své peníze dostanete duální 13 + 2MPx fotoaparát, 8MPx selfie kameru a čtečku otisků prstů. Má 6" displej s rozlišením 1440 x 720 px, baterii s kapacitou 3000 mAh a běží na Androidu 8.0 Oreo (nadstavba EMUI 8.0). Procesor Snapdragon 450 doplňují 3GB RAM. Interní paměť má kapacitu 32 GB s možností rozšíření o SD karty až do 256GB.



Honor 7C bude na našem trhu dostupný v černé, modré a zlaté barvě.

Honor 7A: zlatá střední cesta

Do čtyř tisíc se má vejít prostřední z novinek, kterou charakterizuje 5,7" displej s rozlišením 1440 x 720 pixelů (poměr stran 18:9) a tentokrát jednoduchý zadní fotoaparát s rozlišením 13MPx (přední má 8MPx). Ani tady nechybí čtečka otisků prstů, procesor Snapdragon je ve verzi 430 a doplňují jej 3 GB RAM a úložiště 32 GB. Výdrž telefonu zajišťuje 3000mAh baterie.



7A bude k dostání v černém, modrém a zlatém provedení (další obrázky najdete v galerii).

Honor 7S: Černý kůň portfolia

Nejslabší výbavou, ale co do prodejních výsledků, mohl by Honor 7S své sourozence zastínit. S cenou pod tři tisíce korun se totiž dostává do teritoria masově prodávaných základních modelů, přítom má krásný displej, rozlišení 1440 × 720 pixelů pří úhlopříčce 5,45" znamená skvělou jemnost a díky tenkým rámečkům má relativně kompaktní tělo.



K dostání bude v černé, modré a zlaté barvě.

S baterií o kapacitě 3000 mAh, Androidem 8 Oreo, 2 GB RAM a interní pamětí 16 GB (plus karta microSD) bude na trhu soupeřit hlavně s levnými modely od Xiaomi.