Honor View 10 je v prodeji za bezkonkurenční cenu. Z Německa vám ho dovezou zdarma

Honor View 10 je nový vlajkový model čínské značky, který se v těchto dnech dostává do prodeje na evropském trhu. Honor se sice snaží záměrně některé země (včetně ČR) z distribuční sítě vynechat, aby mu zde View 10 nekazil prodeje sesterského (a o polovinu dražšího) Huawei Mate 10 Pro, ale bylo by naivní myslet si, že se tuzemský zákazník na postupně se sjednocujícím evropském trhu k novince nedostane.

Dostane a poměrně snadno. Honor View 10 má v nabídce například německý Amazon, kde je v prodeji černá a modrá verze za 499 eur (cca 12 700 Kč). Amazon dopravuje do Česka zboží nad 39 eur zdarma, záruka je standardní dvouletá, telefon obsahuje češtinu a podporuje všechny tuzemské LTE frekvence. Honor, potažmo Huawei tak českým embargem na zákazníka nijak nevyzrál. Naopak – připraví českou pobočku a její distributory o tržby, které by z prodeje modelu View 10 plynuly oficiální cestou, pokud by se u nás normálně prodával.

Stejné „embargo“ platí pro model Honor 7X, který nebyl uveden z důvodu podobnosti s modelem Huawei Mate 10 Lite. Ten je v Česku v prodeji za 10 tisíc, Honor 7X přijde při nákupu v zahraničí po přepočtu na 8 tisíc korun. České a slovenské zastoupení Honoru sice na dotazy zákazníků na sociálních sítích odpovídá, že centrála ještě definitivně o (ne)uvedení novinek nerozhodla, ale další informace v tuto chvíli nemá k dispozici.

Honor View 10 je zařízení někde mezi Huawei Mate 10 Pro a Mate 10, který se na našem trhu taktéž neprodává. Prostor pro uvedení produktu by zde jistě byl. View 10 dostal nejvyšší dostupný koncernový procesor Kirin 970 s podporou umělé inteligence, 6 + 128 GB paměti, duální fotoaparát 16+20 Mpx, ale bez označení Leica, a na rozdíl od Mate 10 Pro si zachoval 3,5mm jack. Na druhou stranu ale zase chybí voděodolnost. Čtečka otisků leží na přední straně pod displejem.