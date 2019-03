Honor na veletrhu MWC nový telefon nepředstavil, pro majitele aktuálního top modelu View 20 alespoň oznámil nový software Honor Gaming+. Optimalizuje grafický výkon, zlepšuje zobrazení a posílit by měl také umělou inteligenci. Celkově by tak měl telefon se stejným hardwarem nabídnout nejvyšší možný výkon pro hraní her.

Update má snížit spotřebu energie, konkrétně při harní Fortnite by mělo jít úsporu až 20 %. Myslelo se však i na další tituly jako QQ Speed nebo Arena of Valor. Spolupráce se společností Epic Games je ale hlubší, jelikož majitelé modelu View 20 získají ve hře přístup i k exkluzivnímu skinu Honor Guard. Firma také přislíbila příchod více titulů využívající TOF kamery. Co tento pro smartphony nový prvek umí, vysvětlí následující článek: