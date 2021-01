Honor vstává z popela. Návrat ke Googlu zatím jen čteme mezi řádky

Velký den pro Honor. Po 20 měsících se dokázal vymanit z kletby v podobě amerického banu na firmu Huawei, pod kterou Honor donedávna patřil. Na dnešní virtuální tiskové konferenci se Honor poprvé představil jako nezávislá firma a mluvil o strategii pro budoucnost.

Huawei a Google? Zatím ticho po pěšině

Nepadla ani zmínka o Huawei, minulosti, nebo amerických restrikcích, nejblíže tomu byla vyjádření o možnosti vybrat si nejlepší řešení po celém světě. Honor potvrdil partnerství s firmami AMD, Intel, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Qualcomm, Samsung, SK Hynix nebo Sony.

Zmínka bohužel nepadla ani o Googlu, resp. Google Mobile Services (GMS), což jsou služby klíčové pro evropské a další mimočínské uživatele (podrobněji vysvětleno zde). Nedovedu si představit, že by cílem znovuzrozeného Honoru bylo cokoliv jiného než návrat k GMS, ale nahlas to na tiskovce nikdo neřekl. Zcela jasně však firma deklarovala ambice o návrat na globální trh, což bez GMS nepůjde.

Dnes představený smartphone Honor View40 nemá GMS, ale šlo o čínskou premiéru a žádné telefony určené pro čínský trh nemají GMS. Situaci vnímám jako velmi hektickou, vždyť Honor je samostatnou firmou teprve několik málo týdnů, přitom vývoj nového telefonu normálně zabere měsíce a to samé platí o velkých strategických rozhodnutích, která v tomto případě komplikují možné politické konsekvence.

Berme to tak, že dnešní tiskovou konferencí dal Honor najevo, že vstupuje do nové éry. Na konkrétní informace ke globálnímu/mimočínskému trhu a první telefon s GMS si ještě budeme muset počkat. Jak dlouho? Půjde o View40, nebo budeme čekat na telefony, které Honor zcela vyvine až po oddělení od Huawei? Dostanou starší telefony Honor update, který jim zpřístupní GMS? To všechno jsou otázky, na které odpoví až budoucnost.

Honor View40

Dnes představený Honor View40 jde v Číně do prodeje 22. ledna, ve verzi 8/128GB bude stát 3 599 juanů, varianta 8/256GB bude za 3 999 juanů (cca 13 a 15 tisíc korun). O globální verzi telefonu se Honor zatím nezmiňuje.

View40 má nádherný OLED displej se zahnutými okraji, rozlišením 2 676 × 1 236 pixelů, úhlopříčkou 6,72", variabilní obnovovací frekvenci až 120Hz, maximální jas 800 nitů a podporuje HDR10. O výkon a 5G konektivitu se stará čipset MediaTek Dimensity 1000+, doplňuje jej 8 GB RAM a 128 nebo 256GB úložiště. Baterie má solidních 4 000 mAh, nabíjí se technologií SuperCharge o výkonu 66W a z 0 na 100 % to zvládne za 35 minut. Bezdrátové nabíjení má výkon 50W.

Hlavní fotoaparát má 50 MPx, světelnost f/1,9, čip o velikosti 1/1,56" a laserový autofokus. Druhý objektiv je širokoúhlý o rozlišení 8 MPx a ťrojici završuje makro o obvyklém rozlišení 2 MPx. Specifikace uvádí, že vepředu je selfie kamera s rozlišením 16 MPx, druhý objekt v oválném výřezu je ToF senzor.

Honor View40 katalog rozměry a hmotnost: 163 × 74 × 8,0 mm, 189 g

displej: 6,7", kapacitní OLED, 1 236 × 2 676, 440 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 1000+ (8× Cortex-A77, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 77 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Osvěžené MagicBooky

Honor také představil dva updgrady pro sérii notebooků Honor MagicBook 14 a 15. Díky kombinaci procesoru 11. generace Intel Core i7-1165G7 a grafiky Nvidia GeForce MX450 vyrostl výkon v porovnání s předchozí generací o 49 %. Novinky přidávají podporu Wi-Fi 6 a 2X2 MIMO s teoretickým maximem 2 400 Mbps, což je asi 2,7× rychlejší, než předchozí Wi-Fi 5.