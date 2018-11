Honor Watch Magic budou cenově dostupnější variantou Huawei Watch GT

Honor, jakožto podznačka Huawei, představila společně se smartphonem Magic 2 i své vlastní chytré hodinky Honor Watch Magic. A když se podrobně podíváme na specifikace, je jasné, že se jedná o upravenou verzi nedávno oznámených hodinek Huawei Watch GT. Jen s tím rozdílem, že jsou hodinky o něco menší, tenčí a budou zřejmě i cenově dostupnější.

Hodinky jsou osazeny menším 1,2" AMOLED displejem, který má jemnost 326 PPI. Zásah dostala i baterie, jejíž kapacita se snížila ze 420 mAh na 178 mAh. Výrobce přesto udává, že by to u hodinek s uzavřenou platformou Light OS mělo i tak stačit na týdenní výdrž na jedno nabití. Hodinky jsou vyrobeny z oceli 316L a z plastu, který je zde namísto keramiky. Tělo má odolnost 5 ATM, takže s hodinkami můžete i do vody, na vnitřní straně nechybí ani měřič srdečního tepu.

Huawei Watch GT jsme vyzkoušeli již v Londýně

Hodinky mají dále kombinovaný čip GPS/GLONASS/Galileo a díky NFC je můžete použít i pro platby Huawei Pay. V neposlední řadě hodinky podporují vyměnitelné řemínky QuickFit. Hodinky jsou v základu k dispozici v černé a stříbrné. Cenově mají vycházet zhruba o tisícovku levněji, než Huawei Watch GT, tedy zřejmě okolo čtyř a půl tisíc Kč. Letos se k nám na trh nedostanou, je zde však šance, že se na český trh dostanou v příštím roce.

Zdroj Vmall