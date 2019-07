Honor začíná lákat na model 9X. Má dobře zvládat hry i fotografování

Honor se pomalu oklepává ze zrušeného embarga na sebe i mateřskou značku Huawei a vrací se do zajetých kolejí s produktovou roadmapou. V ní přijde na řadu nejdříve nový model Honor 9X. Láká na něj sám viceprezident Honoru George Zhao na čínské sociální síti Weibo.

Zatím neznáme přesnou výbavu připravovaného zařízení. Podle zveřejněných vizuálů ale můžeme usuzovat, že to bude smartphone zaměřený na hraní her, relativně vysoký výkon, dlouhou výdrž na baterii a kvalitnější fotoaparát. Honor by mohl použít nový procesor vyšší třídy Kirin 810, osvědčený 48Mpx fotoaparát, a baterii s kapacitou okolo 4 000 mAh.

Novinka bude podle očekávání nejprve uvedena na čínském trhu. Datum premiéry je stanoveno na 23. července 2019. Představen má být model Honor 9X a 9X Pro. Po důkladné revizi globální strategie by poté později v tomto roce měl Honor představit svoji novinku i mimo Čínu.