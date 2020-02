Honor začne v Evropě prodávat notebooky s Microsoftem a telefony bez Googlu

Honor právě v Barceloně představil nové portfolio. Většinu produktů už v nějaké formě známe, informace jsou tedy spíše strategického rázu.

Nejvýznamnějším krokem je zahájení prodeje telefonů bez služeb od Googlu, kde je dosavadní obchod s aplikacemi Google Play Store nahrazen alternativním obchodem Huawei AppGallery. Problém je, že v App Gallery chybí řada klíčových aplikací a tento hendikep bude firma smazávat jen pomalu. Podrobněji se problematice věnujeme zde:

Honor 9X Pro byl představený loni v létě, ale dosud se prodával pouze v domovské Číně. Dnes firma oznámila, že jej v březnu začne prodávat také ve Francii, v Německu, Holandsku, Egyptě, Saudské Arábii a Malajsii za 249 eur (tj. asi 6 300 Kč).

Vlajkový model značky Honor View 30 Pro (nebo také V30 Pro) byl v Číně představen na konci listopadu a disponuje skvělým fotoaparátem. Tentokrát jsou informace mlhavější: „prodej začne už brzy, prvním trhem v Evropě bude Rusko.“ Nicméně strategie je jasná – poté, co se do prodeje „no Google telefonů“ pustila mateřská firma Huawei, pozvolna začíná také dceřiný Honor. Konkrétně Česko jmenované není, ale i to je jen otázka času.

Notebooky dělá Honor už delší dobu, ale teď se poprvé dostanou také na český trh. Jmenují se Honor MagicBook 14 a 15 a na rozdíl od telefonů nejsou raněné politickými půtkami mezi USA a Čínou, takže se dodávají s operačním systémem Windows 10 (Microsoft na rozdíl od Googlu dostal výjimku). Ceny budou začínat na 599 eurech, tedy asi 15 200 Kč.

Honor si hodně zakládá na výdrži baterie, menší „čtrnáctka“ vydrží až 10 hodin, nabíjí se přes USB-C, nabíječka má výkon 65 W. Na tiskové konferenci se nám hodně líbila spolupráce počítače s mobilem. V praxi to vypadá tak, že na počítači vyřídíte hovor i SMS, aniž byste vzali telefon do ruky. Nebo si rovnou na displej počítače přenesete displej telefonu a ovládáte jej myší, píšete na klávesnici…

Chytré hodinky Honor MagicWatch 2 už se u nás prodávají, představili jsme je v tomto videu. Dnes je nová série snadno vyměnitelných řemínků EasyFit: dvě šířky (42 a 46 mm) a osm verzí s různým designem a materiály od fluoroelastomeru po italskou kůží. Měly by být dostupné i u nás, mezinárodní cena 35 eur, což je asi 900 Kč.



Ukázka nových řemínků, další najdete v galerii

MagicWatch 2 dostanou také update. Na konci března přidá Female Cycle Tracker, což je aplikace pro sledování menstruačního cyklu.

Do prodeje půjdou také skutečně bezdrátová sluchátka Honor Magic Earbuds. Líbit se budou zejména sportovcům, mají aktivní potlačení hluku, prodávat se začnou v bílé a modré v dubnu za 129 eur, tedy asi 3 300 Kč.