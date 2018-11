Hotovo a odškrtnuto. Xiaomi letos dodalo na trh už 100 milionů smartphonů

Xiaomi letos vzalo útokem evropský trh a výsledky se dostavily. Čínský gigant se sice nespecializuje pouze na smartphony, prodává snad veškerou možnou „chytrou“ elektroniku, ovšem u telefonů nedávno překonal jeden výrazný milník. K 26. říjnu byl na trh dodán smartphone s pořadovým číslem 100 000 000! Původně vytyčený cíl dodávek byl přitom splněn o dva měsíce dříve, než se původně očekávalo.

Xiaomi v současné době na trh dodává 10 milionů smartphonů měsíčně, do konce roku tedy zřejmě překročí metu 120 milionů kusů. A to na trhu, který podle mnohých prognóz aktuálně stagnuje. Jistě, Xiaomi má ještě daleko k lídrovi trhu, Samsungu, který jen za třetí čtvrtletí dodal na trh 72,3 milionů zařízení. Xiaomi tak ze světového pohledu patří čtvrtá příčka, a to za zmiňovaným Samsungem, Applem a Huawei. V meziročním srovnání růstu je Xiaomi na druhém místě hned za nejrychleji rostoucím Huawei.

Pod vzestup Xiaomi se podepsaly levné telefony, se slušnou kvalitou zpracování a rychlou nadstavbou MIUI. Značka je populární zejména v Číně a v Indii, kde mobilní trhy stále rostou raketovým tempem. Firmě také dost pomohla expanze do Evropy, konkrétně v ČR se otevírají kamenné prodejny Mi Store jako na běžícím páse. Za pár dní se své prodejny s produkty Xiaomi dočká i Hradec Králové.

Zatím poslední novinka od Xiaomi - výsuvný Mi Mix 3:

Zdroj Mydrivers