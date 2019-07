Hotovo, odklepnuto. Apple za pěkný balík odkoupil modemovou divizi Intelu!

Apple se u iPhonů nejprve spoléhal na modemy od Qualcommu, poté přešel na modemy od Intelu. Qualcomm následně Apple zažaloval, že předal jeho technologické know-how Intelu. Rozepře mezi oběma společnostmi ustaly až po dubnovém mimosoudním vyrovnání, kdy Apple zaplatil nezveřejněnou sumu (šušká se o 4,5 mld. dolarů), a za to si pojistil dodávky 5G modemů i čipsetů pro zařízení značky Apple až do roku 2025.

Po několika hodinách od tohoto vyjádření Intel uvedl, že se z modemového businessu úplně stahuje. Svůj 5G modem neměl Intel ještě dotažený do konce a firma neustále čekala na to, že bude blíže spolupracovat s Applem, protože jiní zákazníci se do firmy nehrnuli. A to se Intelu splnilo až dnes. Apple na svém tiskovém webu oznámil, že od Intelu odkoupil jeho paběrkující modemovou divizi, a to za 1 miliardu dolarů (cca 23 mld. Kč). Nebýt vyšachování Intelu ze strany Applu, byla by koncová cena za odkoupení Divize určitě daleko vyšší...

Potvrdily se tak úterní spekulace, které hovořily o vyjednávání obou firem, jenž za tři dny dospělo ke zdárnému konci. Transakce, která se uzavře v průběhu posledního čtvrtletí letošního roku, pod křídla Applu zařadí dřívějších 2 200 zaměstnanců Intelu. A to včetně intelektuálního vlastnictví, smluv a patentů. Apple tak ke konci roku bude držet přes 17 tisíc patentů bezdrátových technologií. Intel bude i nadále vyrábět modemy pro počítače, zařízení segmentu IoT a pro autonomní vozidla. Nadále však už nesmí vyrábět modemy pro smartphony a tablety.

Apple si od přesunutí výroby modemů pod svá křídla slibuje lepší dynamiku směrem do budoucna. A to i přesto, že Apple zřejmě v následujících několika letech zůstane věrný modemům od Qualcommu. Milion dolarů za pořízení modemové divize je pro Apple vysoká částka, nikoliv však absolutní rekord. Ten drží rok 2014, kdy Apple odkoupil společnost Beats Audio za 3 miliardy dolarů.