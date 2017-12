Hra Civilization VI je dostupná pro iPady. Startuje se na poloviční ceně

Na iPady se v předvánočním čase dostala hra Sid Meier's Civilization VI, která před rokem získala titul 2016 Strategy Game of the Year od The Game Awards. Budovatelská strategie Civilization je v herním světě známým pojmem, ovšem šestou verzi jsme si mohli zahrát jen na desktopových Windows, MacOS nebo Linuxu. Uvedení hry pro iPady bylo nečekané, na druhou stranu se jedná o jednu z mála plnohodnotných her, do kterých se na mobilních platformách vyplatí investovat.

Trailer vydaný k uvedení hry Civilization VI pro iPady:

V tahové budovatelské strategii máte za úkol rozvinout vybranou civilizaci od svých kořenů a provést ji všech všechna doposud známá i neznámá světová období. Začínáte v době kamenné a končíte v době moderní, v průběhu hraní se musíte vypořádat s expanzivními choutkami vašich nepřátel, politickým pletichařením a dalšími vnějšími vlivy. Vítězství si můžete zajistit diplomatickou cestou, kulturním rozvojem, technologickým vývojem nebo hrubou silou.

Hra je na AppStoru k dispozici pro iPady, prvních šedesát tahů máte bezplatných, poté se hra ukončí. Plnou verzi (bez rozšíření) si můžete až do 4. ledna zakoupit za zvýhodněnou cenu 30 dolarů (cca 650 Kč ). Po čtvrtém lednu bude cena nastavena na 60 dolarů (1 300 Kč). Vydavatelství Aspyr nevylučuje podporu hry i na Androidu, přesné datum dostupnosti ale zatím neuvádí.