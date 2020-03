Hra Legends of Runeterra dorazila na Android! Poradíme, jak ji nainstalovat

Zřejmě největší vyzyvatel digitálních sběratelských karet současnosti, Legends of Runeterra, dorazil na operační systém Android! Hra sice zatím byla zpřístupněna pouze v Singapuru, protože však již na internetu koluje potřebný instalační balíček, můžete si hru vyzkoušet i v Česku.

Hra funguje úplně stejně jako na počítači. Stačí se přihlásit pod Gmailem nebo Riot účtem, a hned se dostanete do hry přesně tam, kde jste na počítači skončili. Uživatelské rozhraní je identické a nevšimli jsme si žádných výrazných vizuálních změn. Jistě, vše je zobrazeno v menším podání, takže můžete mít na menších displejích problémy s přečtením některých popisů karet. Stačí však delší dobu podržet prst na kartě a opětovným podržením se dozvíte nápovědu k jednotlivým klíčovým slovům. A těch je v současnosti 31, takže ne nijak málo...

Hra je skutečně hodně komplexní. Vaši šampióni a jejích následníci pocházejí ze známého světa League of Legends. Šampiónů však můžete mít maximálně šest a to nejvýše tři stejného názvu. Při splnění určitých podmínek dochází ke zvýšení levelu šampióna, navíc ve hře můžete na cokoliv odpovědět vlastní kartou. V útočném a obranném tahu se postupně střídáte s protivníkem, a cílem je zničit jeho Nexus, tj. dostat jej z 20 bodů na nulu. Hra má povedené grafické zpracování, do herního zápalu vás dostane povedená série tutoriálů, která vám vysvětlí základy. A nové kartičky dostáváte prakticky jen za to, že hrajete...

Představení karetní hry Legends of Runeterra:

Neotřesitelná pozice Hearthstone má na mobilních platformách velmi troufalého vyzyvatele. A pokud budou vývojáři natolik pružní jako doposud, může se do hry brzy dostat i turnajový režim. A to je něco, o čemž komunita Hearthstonu hovoří (a sní) již několik let bez úspěchu. A kdo ví, možná se s nástupem Legends of Runeterra na mobilní zařízení probere i MTG Arena. Počítačové zpracování prapůvodce všech sběratelských karet, Magic: The Gathering, by mělo ještě letos dorazit na mobily. No, už bylo na čase...

Odkaz ke stažení Legends of Runeterra najdete v tomto vlákně na Redditu. Mějte však na paměti, že si hru instalujete na své vlastní riziko. Jakmile však provedete instalaci, nemusíte v budoucna na internetu pokoutně hledat instalátory dalších verzí. Hra má k dispozici svůj autoupdate, a při každém startu si kontroluje aktuální verzi.