Hra Plague Inc. jen virus nešíří, nově proti němu i bojuje

Náplní hry Plague Inc. (zdarma pro Android, na iOS za 19 Kč) je sice šíření zákeřného viru tak, aby vyhubil celé lidstvo, neznamená to ale, že by vývojáři byli vůči aktuální pandemii slepí. Na boj proti COVID-19 věnují 250 tisíc dolarů. Zároveň připravují nový scénář, který má naopak šíření viru zastavit.

Společnost Ndemic Creations v tiskové zprávě uvádí, že zvolenou částku rozdělí mezi Koalici pro inovace epidemické připravenosti a Světovou zdravotnickou organizaci. S druhou jmenovanou připravují alternativní scénář, který má naopak proti šíření viru bojovat. Také díky tomu má titul potenciál šířit mezi své hráče osvětu, jak se s různými epidemiemi a pandemiemi vyrovnat.

Chcete-li WHO (World Health Organization) v boji proti COVID-19 podpořit i vy, můžete tak učinit na jejích oficiálních stránkách. Tam lze zaslat nejen jednorázovou finanční pomoc, ale zároveň tak můžete učinit s měsíčním opakováním. Svůj příspěvek navíc můžete odeslat na počest nebo památku vybrané osoby.

Dary podporují práci WHO ke sledování a porozumění šíření viru, zajistí, aby pacienti dostávali potřebnou péči a přední pracovníci byli vybaveni patřičnými ochrannými prostředky, ale také informacemi, které urychlí úsilí o vývoj vakcín a testů. Možnost přispět WHO chtějí vývojáři přidat přímo do hry.

Titul Plague Inc. je v aplikačních obchodech dostupný již od roku 2012 a už od počátku se těší veliké oblibě, i když ta je v aktuální době spíše nevyžádaná. Např. v tuzemském App Store je titul na prvním místě nejstahovanějších placených her. Od stejných vývojářů si můžete zahrát i trošku mírněji laděný titul Rebel Inc. (zdarma pro Android, na iOS za 49 Kč), který se naopak zajímá o mocenské a politické boje mezi velmocemi.