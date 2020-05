Hra pro mozek, nohy a GPS slaví 20 let. Geocaching skvěle zabaví nejen v době koronavirové

Geocaching slaví 20 let. Hra, která vás vytáhne ven, dostane vás do akce, ukáže vám nová a zajímavá místa. V začátcích to byla záležitost pro geeky, kteří se vyžívali v technologických hračkách, dnes vám stačí obyčejný smartphone. Svého času se geocaching často objevoval ve zprávách, v posledních letech už o něm tolik slyšet není. Rozhodně to však neznamená, že by hra skomírala…

…naopak, Geocaching je v plné kondici, přibývají nové poklady i geocacheři, na světě jsou více než tři milióny keší, za rok 2019 aspoň jednu z nich našlo více než 1,6 miliónu lidí. A právě v aktuální koronavirové situaci se Geocaching hodí snad ještě více než kdykoliv předtím. Už jste vyčerpali všechna výletní místa v nejbližším okolí? Geocaching spolehlivě nabídne novou inspiraci.

Jak začít? Stáhněte si aplikaci, přihlaste se, prohlédněte mapu a vyrazte ven. Oficiální aplikace je pro Android i pro Apple iOS, ale velmi brzy narazíte na omezení a pobídky k zaplacení prémiového členství, a tak na Androidu radši zvolte skvělé c:geo, na iPhonu Looking4Cache Lite.