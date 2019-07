Hry o trůny stále žijí. Připravuje se mobilní hra Beyond the Wall

Z každého kultu je nutné vyvařit, co se dá. I když seriál Game of Thrones skončil (bude se natáčet série, která celému dění předchází), brzy se dočkáme i nového herního titulu, který bude dostupný na jak na Apple iOS, tak na Androidu. A i on bude celému seriálovému a knižnímu zpracování předcházet.

Půjde o RPG hru s prvky týmové akce, ve které se ujmete role velitele posádky Zdi, jenž se vydává kamsi na sever. Díky různým časoprostorovým anomáliím se však setkáte i se známými hrdiny a dokonce je budete moci rekrutovat do své posádky. Datum vydání hry zatím znám není. Na oficiálních stránkách se však již nyní můžete registrovat, takže budete o všech novinkách patřičně informováni. Zároveň tím získáte nějaké bonusové herní předměty, až se do tohoto dobrodružství pustíte naostro.

Za hrou stojí vývojářské studio Behaviour Interactive, které má na svém kontě úspěšný titul ze světa Star Wars Galaxy of Heroes. Jak to tak zatím vypadá, bude se jednat o freemium titul, který bude prošpikovaný mikrotransakcemi. Za ty si budete moci kupovat karty, které vám budou postupně odemykat různé charaktery. Pokud vás tedy ještě Hry o trůny nepustily, začněte si šetřit. Podobné tituly totiž značně lezou do peněz.

Video: https://youtu.be/wsZtSD672ts