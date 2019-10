HTC ještě neřeklo poslední slovo. Plánuje comeback se smartphony vyšší třídy

Značka HTC prakticky odstartovala moderní dobu smartphonovou s operačním systémem Android, a to svojí prvotinou označenou jako T-Mobile G1. Později HTC velmi úspěšně prorazilo řadami Desire, Wildfire a One, ovšem v posledních letech značka paběrkuje. Od největší krize už to jsou přesně čtyři roky, přesto je o značce HTC slýcháme jen velmi zřídka. A když už, tak používáme slovní spojení HTC zaspalo nebo Pozdě ale přece...

HTC se v současné době soustředí na brýle Vive pro virtuální realitu a na řadu kryptomobilů Exodus, to jsou však spíše okrajové záležitosti, které společnosti HTC dříve slušný marketshare jen tak nevrátí. Před dvěma lety sice Google odkoupil polovinu HTC, aby si mohl vyrábět své vlastní smartphony, to však zbytku firmy nijak nebránilo ve výrobě svých dalších vlastních telefonů. Aktuální situaci společnosti můžeme demonstrovat na nejnovějším modelu HTC Wildfire X. O jeho výrobu se nestará HTC ale čínská firma OneOne Smart Technology, která na telefon jen pod licencí „přilepila“ logo HTC.

HTC v polovině září změnilo svého ředitele. Spoluzakladatele firmy Chera Wanga nahradil v telekomunikačním businessu protřelý Yves Maitre, který čtrnáct let působil na postu výkonného ředitele Orange, jedné z největších telekomunikačních společností na světě. A podle jeho vyjádření to HTC v segmentu telefonů nevzdává, značka se připravuje k návratu na vyspělé trhy s high-end smartphony hned, „jakmile nastane správný čas“. Maitre také uvedl, proč je HTC v současné době ve smartphonovém businessu tak pozadu.

Aktuální vlajkový model HTC? U12+, který debutoval loni v květnu:

Firma podle něj již před dlouhou dobou přestala investovat do výzkumu a vývoje a místo toho se soustředila na segment virtuální reality. Mezitím však konkurence, např. Samsung a Huawei, pokračovaly v investicích do softwarových a hardwarových vylepšení. A samotná prodejní čísla dosvědčují, který z přístupů byl nakonec lepší. HTC tedy chystá comeback, možná po několikáté. Nebudou to jen prázdná slova? Jenže, pokud by se HTC skutečně vrátilo na trh s high-end smartphony, bude mít uživatelům co nabídnout?

Zdroj Techcrunch