HTC oživí starou řadu Wildfire. Známe podobu hned čtyř nových modelů

HTC poslední měsíce se smartphony úplně zaspalo a až na pár výjimek nepředstavilo skoro žádné novinky. Nyní to, ale vypadá, že po několika neúspěšných modelech zkusí u zákazníků zahrát na nostalgickou notu a oživí svou řadu Wildfire, která byla populární v letech 2010-2011. Podle ruského serveru rozetked.me brzy představí rovnou čtveřici nových modelů Wildfire, Wildfire E, E Plus a E1.

Všechny výbavou spadají do střední/nižší střední třídy, tím nejzajímavějším však bude beze sporu model Wildfire, který nabídne celoplošný design s kapkovým výřezem a barevnými zády s dnes již běžným gradientním efektem. Telefon by měl nabídnout 6,2” displej s HD+ rozlišením a poměrem stran 19:9. Pohánět jej bude procesor MediaTek Helio P23 doplněný se 3 GB RAM a 32GB úložištěm. Chybět nebude ani 3 500 mAh baterie. Uživatele potěší také duální fotoaparát s rozlišením 16+5 Mpx a potěšující je i 16Mpx čelní kamerka.



Nové HTC Wildfire vsadí na dnes již běžný bezrámečkový design s kapkovým výřezem a barevná záda s gradientem.

Modely Wildfire E a E Plus už nabídnou více konzervativní design a pravděpodobně budou mít širší rámečky a displej s poměrem stran 18:9. V obou případech půjde o HD+ rozlišení, lišit se však bude v úhlopříčce 5,45”, respektive 5,99” ve prospěch modelu Plus. Oba modely by měly být dostupné v konfiguraci 2 + 32 GB, nabídnou duální kameru s rozlišením 13+2 Mpx a 5Mpx selfie kameru. Překvapivě budou mít dokonce i stejnou 3 000mAh baterii. Lišit se však budou v procesoru. Zatímco větší verze nabídne čtyřjádrový procesor Helio A22 od MediaTeku, menší model se musí spolehnout na osmijádrový SpreadTrum SC9863.



Modely Wildfire E a E Plus mají naprosto stejný design, liší se jen velikostí a použitým procesorem.

Poslední model Wildfire E1 je jakýmsi podivným kompromisem. Má sice kapkový výřez v displeji, ovšem zachovává i široké rámečky zejména při spodní straně. Protáhlý HD+ displej o úhlopříčce 6,088” pak nabídne poměr stran 19,5:9. O výkon se zde rovněž stará procesor MediaTek Helio A22 doplněný o 3 GB RAM a 32GB úložiště. Ani zde nechybí 3000 mAh baterie. Fotoaparát už je však jednoduchý s rozlišením 16Mpx a doplní jej 8Mpx čelní kamerka.



HTC Wildfire E1 má sice také výřez, ovšem široké rámečky a poněkud nudný design.

Telefony by měly přijít do prodeje právě v Rusku, ovšem cena a dostupnost zatím není známá. Otázkou je, zda se podívají i do dalších zemí. S řadou Wildfire má však údajně i v Evropě další plány. U euroasijské ekonomické komise si totiž nechalo zaregistrovat obchodní značku pro další modely Wildfire E2/E2 Plus, E3/E3 Plus a Wildfire R/R Plus.

Zdroj: rozetked.me, via: GSMArena