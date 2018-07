HTC paběrkuje. Na Taiwanu propustí 1 500 zaměstnanců, čtvrtinu pracovní síly

S firmou HTC to jde ještě z většího kopce než se původně očekávalo. Podle agentury Reuters HTC na Taiwanu z výrobních pozic propustí 1 500 zaměstnanců, tedy celou čtvrtinu ze všech lidí, kteří pro HTC pracují po celém světě. HTC navíc ani nevidí světlo na konci tunelu, u nejnovějšího HTC U12+ se totiž neočekává, že by svými prodeji nějak ohrozil neotřesitelnou pozici topmodelů od konkurenčních výrobců.

Situace je pro HTC kritická, veškeré doposud provedené kroky jen odsouvají nevyhnutelný konec výroby smartphonů. Loni si HTC přilepšilo miliardou dolarů od Googlu výměnou za dva tisíce zaměstnanců, kteří nyní pracují pro amerického giganta na vývoji Pixelů, a za sdílení intelektuálního vlastnictví. Prodeje smartphonů značky HTC v březnu meziročně poklesly o 46,7 procent, v dubnu byl meziroční pád prodejů na úrovni 55,5 %!

Jako zlatou éru HTC můžeme brát dobu velkého nástupu operačního systému Android, kdy společnost držela rekordní 10% podíl na trh s modely T-Mobile G1, Nexus One a HTC One. Od té doby však má společnost stále větší a větší problém konkurovat dalším výrobcům smartphonů, zejména Samsungu a Huwei. HTC k propouštění uvádí jen to, že je součástí plánu na optimalizaci organizace výroby. Segment smartphonů a virtuální reality má ve všech světových regionech dostat jednotné vedení, což ušetří další nemalé finanční prostředky. Na návrat k 10% marketsharu to zatím rozhodně nevypadá...

První pohled na HTC U12+:

Zdroj Reuters