HTC počítá s aktualizací na Android 9 Pie pro svoji nejvyšší smartphonovou řadu U

HTC vždy patřilo mezi ty aktivnější výrobce, jejichž smartphony sice používají vlastní nadstavbu, ale zároveň reflektují aktualizace v rámci androidového základu. Tchajwanská společnost na Twitteru uvedla, že počítá s aktualizací vybraných zařízení na čerstvě představený Android 9 Pie.

We're pleased as pie to confirm updates to Android Pie for the HTC U12+, U11+, U11, and U11 life (Android One). Timeframes for roll-out will be announced in due course.



We can't wait to know what you think of Google's freshest slice of Android! pic.twitter.com/mPJePFegne