HTC si přece jen jednu novinku do Berlína schová. Bude to „čistokrevné“ U12 Life

HTC na letošní veletrh IFA 2018 v Berlíně nepřijede s prázdnou. Tchajwanský výrobce na svém Twitteru oznámil, že 30. srpna představí „něco nového v řadě U“. To je pro HTC klíčová řada smartphonů, charakteristická spodní částí rámu telefonu reagujícího na tlak dlaně. Tím je možné zařízení pohodlně ovládat i bez dotyků na displeji.

Beauty and power meet on August 30th 2018. pic.twitter.com/pOVKlEzSGY — HTC (@htc) 23. srpna 2018

V letošním portfoliu se v rámci řady U objevil zatím jediný, a to rovnou vlajkový model HTC U12+ (recenze zde). Nezůstane ale osamocen. Spekuluje se, že po loňském, relativně úspěšném modelu střední třídy HTC U11 Life se letos objeví jeho nástupce. Vynikat bude opět čistým operačním systémem Android a možná i zařazením do programu Android One.

Vlajkový model HTC U12+ je v Česku v prodeji od začátku prázdnin: