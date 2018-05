HTC U12+ je technikou našlapané zrcadlo. Své trumfy odhalí ještě v květnu

Ve středu 23. května HTC představí svoji novou vlajkovou loď HTC U12+ a tvrdí, že to bude „více než jen sbírka specifikací“. Víme, kam slogan míří. Vždyť špičkové komponenty si dnes může koupit každý, ale vynikající telefon z nich umí postavit málo kdo. HTC to bez pochyby umí, posledním telefonům však chybělo nějaké výrazné lákadlo, po kterém by toužily davy. Povede se to tentokrát?

Do špičkového HTC se po čase vrátí dvojitá kamera s rozlišením 12 a 16 MPx a je to vtipné, vždyť HTC tento koncept propagovalo, ale tehdy to ještě nevyšlo. Tentokrát se čeká, že objektivy budou mít různou ohniskovou vzdálenost, tedy umožní zoomovat. Další známé specifikace vypadají takto:

čelní kamera 8 MPx

čipset Qualcomm Snapdragon 845

6" displej s rozlišením QHD+

operační paměť 6 GB RAM

úložiště 256 GB

baterie 3 420 mAh

zvýšená odolnost IP68

Android 8.0 + Sense 10

podpora Google Project Treble pro rychlé updaty

Edge Sense 2.0, tedy vylepšené bočnice citlivé na stisk, viz:

