HTC začne v Česku brzy prodávat novou generaci virtuální reality Vive. Starší headset zlevní

Během prvního dubnového týdne se na českém trhu dostane do prodeje nový headset pro virtuální realitu HTC Vive Pro. Ten se vyznačuje zejména vylepšeným rozlišením vestavěných obrazovek na 2 880 × 1 600 bodů. Do prodeje půjde novinka 5. dubna 2018 za 22 299 Kč. K headsetům zakoupeným do 3. června 2018 přidá HTC jako dárek půlroční předplatné v obchodě Viveport s pěti různými VR zážitky na každý měsíc.

Zároveň s příchodem nové generace VR headsetu zlevňuje výrobce původní model HTC Vive na 15 199 Kč. Tím se stane VR řešení od HTC zase o něco dostupnějším pro více zákazníků. HTC Vive Pro je kompatibilní s technologií sledování pohybu SteamVR Tracking 1.0 i 2.0, takže majitelé staršího modelu si mohou pro novinku ponechat i své ovladače i základnové stanice.

Vedle jemnějšího OLED displeje vylepšuje HTC Vive Pro také zvukovou stránku VR zážitků. Integrovaná Hi-Res sluchátka s vysokou impedancí a vestavěným zesilovačem nabídnou prostorové 3D audio doplněné o aktivní potlačení okolního hluku. Headset byl přepracován také po ergonomické stránce a měl by sedět komfortněji na hlavě.

Premiéra HTC Vive Pro na veletrhu CES 2018: