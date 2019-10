Huawei 17. října představí smartphone s displejem přes celou přední stranu

Huawei z aktuální situace okolo nedostupné licence pro služby a aplikace od Google vybruslí zřejmě nejlépe, jak může - představením nového produktu. A to ne ledajakého. Příští týden ve čtvrtek, tj. 17. října, má čínský výrobce v Paříži ukázat smartphone s displejem na 100 procentech čelní strany!

@Huawei announced today that it will launch a new All-Screen Smartphone Category on October 17 in Paris, France which we expect will include an in-display selfie camera and fingerprint reader #AllThingsMobile #AthertonResearch pic.twitter.com/j8jPhutBsk