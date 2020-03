Huawei 5G CPE Pro 2 je nový univerzální modem. Zvládá mnoho pásem a Wi-Fi 6

Huawei na nedávné tiskové konferenci v Barceloně uvedlo vedle ohebného smartphonu Huawei Mate Xs a nové generace notebooků také zařízení pro připojení k internetu. Špičkou portfolia síťových prvků se stal inteligentní router nové generace Huawei 5G CPE Pro 2. Podporuje mnoho frekvenčních pásem včetně sítí páté generace a také nejnovější standard Wi-Fi 6.

Výrobce se chlubí tím, že se mu krabičku modemu proti minulé generaci podařilo zmenšit o 30 %. Modem je postaven na 7nm čipové sadě Balong 5000, kterou najdeme i v 5G smartphonech Huawei. Čipset podporuje mimo jiné agregovaná pásma až do šířky 200 MHz, maximální stahovací rychlost až 3,6 Gbit/s a je stavěn na 5G sítě typu NSA (non-stand alone) i SA (stand alone).

Až 128 připojených zařízení

Kromě čtyř 5G TDD frekvenčních pásem (n41 / n77 / n78 / n79), která uměla už první generace modemu CPE Pro, přidává CPE Pro 2 podporu pro sedm dalších 5G FDD frekvenčních pásem (n1 / n3 / n5 / n7 / n28 / n38 / n40). Tím se zařízení stává univerzálně použitelné prakticky ve všech 5G sítích mobilních operátorů kdekoli na světě. Novinkou je také technologie 5G Super Uplink, která kombinuje výhody FDD a TDD pásem a navyšuje tak maximální rychlosti pro uplink, tedy přenosy směrem ze zařízení. Ty budou klíčové například v oblastech živého HD vysílání nebo telemedicíny.

Huawei 5G CPE Pro 2 je plně kompatibilní s nejnovějším standardem Wi-Fi 6 (802.11 ax), je schopen připojit až 128 zařízení najednou a podporuje technologii MU-MIMO. O chlazení zařízení se stará nový typ ventilátorů, které jsou schopny dynamicky upravovat svou provozní rychlost tak, aby odpovídala aktuální okolní teplotě. Jsou také o 10 dB tišší než běžná úroveň okolního hluku, nabízí o polovinu účinnější chlazení než v modemu první generace a dokážou snížit povrchovou teplotu routeru až o 5 °C.