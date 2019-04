Huawei a Honor budou spolupracovat. Richard Yu ohlásil novou strategii dvou sesterských značek

Honor je Huawei a Huawei má dceřinou značku Honor. Tuto skutečnost zná každý, kdo se o svět smartphonů alespoň okrajově zajímá. Pro nezúčastněného pozorovatele to ale může vypadat, jako by šlo o dvě samostatné firmy. Právě tak se snažila zejména značka Honor v posledních letech profilovat. Pro Huawei byl Honor spíše vzduch – v tradičních srovnáních na tiskových konferencích firma proti sobě nikdy dva stájové telefony nepostavila, srovnávala vždy s iPhony a Samsungy.

Strategie dvou značek (tzv. dual brand strategy) se ale do budoucna trochu posune. Na svém účtu čínské sociální sítě Weibo to uvedl sám šéf spotřebitelské divize Huawei Richard Yu. Nové by mělo být zejména to, že jedna značka už nebude předstírat, že ta druhá neexistuje. Z technologického pokroku mají těžit stejnou měrou jak Huawei, tak i Honor, a spolupracovat mají i v oblasti distribuce a prodeje, což se dnes minimálně na českém trhu neděje.

Spotřebitelská (Consumer) divize je podle obratu už největší v rámci celé korporace Huawei Technologies, v loňském roce překonala i síťovou (Carrier) divizi, která se zabývá stavbou infrastruktury pro operátory. Richard Yu si proto věří a chce z Huawei udělat světovou jedničku ve smartphonech a z Honoru světovou čtyřku. Pokud se čísla obou značek sčítají, tak jak to dělají mnohé výzkumné agentury, očekává Yu prvenství tandemu Huawei + Honor už v letošním roce.

