Huawei a Xiaomi chtějí expandovat. Bez spolupráce s americkými operátory to ale nepůjde

Americký telekomunikační trh je výrazně odlišný od těch ostatních. Je to zejména kvůli tomu, že jej ovládají velké operátorské skupiny (které mimochodem nedávno prolobbovaly zrušení síťové neutrality). Od toho se odvíjí i zastoupení jednotlivých výrobců smartphonů na trhu – operátoři totiž z velké části stále prodávají zařízení blokovaná pro vlastní síť.

Bez dohody s operátorem o zalistování produktů do jeho nabídky si výrobci mohou o nějakém rozumném tržním podílu nechat jen zdát. Mohou se sice zaměřit na neblokované předplacené sady jako třeba ZTE, ale jádro byznysu je v dotovaných zařízeních v úvazku s paušálním tarifem. Zde kraluje Samsung, druhý je Apple, třetí LG a čtvrtá Motorola.

To se samozřejmě nelíbí aktuální světové trojce Huawei a ani dravému Xiaomi, které je z globálního pohledu páté na světě. Podle agentury Bloomberg jsou nyní obě firmy na tajných, ale o to intenzivnějších námluvách s americkými operátory AT&T, Sprint, T-Mobile a Verizon, jejichž cílem má být zařazení smartphonů Huawei a Xiaomi do jejich nabídky.

Huawei už v omezené míře na americkém trhu působí, ale prodává svá zařízení pouze v online kanálech. Xiaomi se v rámci celkové expanze rozhlíží i po vyspělých saturovaných trzích, kde by svou produktovou nabídkou i cenovou politikou mohlo pomoci rozhýbat trh a získat nové zákazníky. Zda a jak se Číňanům v Americe povede, to uvidíme nejdřív až v roce 2018.

Co se skrývá za spojením „síťová neutralita“ a k čemu je dobrá?