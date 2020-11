Huawei bude mít svůj iPhone 12. Chystaná Nova 8 SE má vypadat dost podobně

Huawei má zítra v Číně představil model Nova 8 SE, a pokud se potvrdí úniky fotografií, bude novinka dost podobná iPhonu 12. Jeho hlavními poznávacími znaky tak budou široké kovové hrany obepínající boky a také podobný design zad telefonu včetně tvaru fotomodulu. Na přední straně bude připraven 6,53" OLED displej s výřezem, který však bude drobný, nikoliv tak široký jako u zmiňovaného iPhonu 12.

Huawei Nova 8 SE má vážit 178 gramů a v pase by měl mít 7,46 milimetru. Smartphone střední třídy by se měl dostat do prodeje se dvěma různými čipsety od MediaTeku (modely Dimensity 720 a Dimensity 800U). Ve „sporáku“ budou ve fotomodulu zarovnány hned čtyři fotaparáty s LED diodou uprostřed. Hlavní 64MPx snímač má doplnit 8MPx širokáč a dva 2MPx snímače. Jeden poslouží jako makrosnímač, druhý pro rozmazání pozadí při focení v portrétovém režimu. Oficiální premiéra Huawei Nova 8 SE by měla proběhnout v průběhu zítřka v domovské Číně.

Chystaný model od Huawei má vypadat podobně jako iPhone 12:

Via GSMarena