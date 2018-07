Huawei chce letos prodat 200 milionů smartphonů a stát se světovou dvojkou

Huawei je rok od roku ambicióznější a má k tomu oprávněný důvod. I přes jen mírný růst nebo v některých regionech dokonce stagnaci smartphonového trhu se mu daří stoupat v objemu prodeje dvouciferným tempem. Za letošní rok už firma globálně distribuovala 100 milionů kusů smartphonů (počítáno včetně dceřiné značky Honor).



18. července 2018. Den, ke kterému letos Huawei prodalo 100 milionů smartphonů

Pokud firma udrží nastavené tempo a v druhé polovině roku nepoleví v uvádění zajímavých produktů, může si na konci roku 2018 sáhnout na metu 200 milionů kusů, což by ji s velkou pravděpodobností katapultovalo na pozici světové dvojky podle počtu prodaných smartphonů. Huawei by tak za sebou mohl zanechat Apple, jenž kvůli tradičně slabšímu prvnímu pololetí, kdy nepředstavil žádné mobilní novinky, prodal odhadem taktéž okolo 100 milionů smartphonů (výsledky za druhé kalendářní čtvrtletí zveřejní firma 31. července).

Huawei upřesnilo, že v loňském roce prodej mobilních telefonů jeho dvou značek Huawei a Honor dosáhl celkového počtu 153,1 milionu. Největší oblibě z letošního portfolia se těší novinky Huawei P20 a P20 Pro, kterých se od počátku roku do června prodalo 6 milionů kusů. To, že prodeje Huawei kontinuálně rostou, dokazuje fakt, že mety 100 milionů kusů dosahuje každoročně čím dál dřív. V uplynulých letech to bylo 22. prosince 2015, 14. října 2016 a 12. září 2017.

Huawei P20 a P20 Pro patří k letošním nejprodávanějším modelům: