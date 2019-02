Huawei chce přepsat pravidla. Známe datum uvedení vlajkového modelu P30

Huawei si v Evropě hodně oblíbilo Paříž. Jako město hostící premiéru nového vlajkového smartphonu ji využije už celkem počtvrté. V roce 2014 zde představil model P7, loni potom špičkový model se třemi fotoaparáty Leica P20 Pro. Letos v lednu si na stejném místě odbyl premiéru model dceřiné značky Honor View 20. A do Paříže se Huawei vrátí tento rok ještě jednou – 26. března 2019 zde ukáže nejnovější modely řady P30.

Rules were made to be rewritten. Paris, 26.03.2019. #RewriteTheRules #HUAWEIP30 pic.twitter.com/hFzZI3pVYr