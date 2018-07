Huawei chce schovat sluchátka do hodinek. V patentu navrhuje dva způsoby

Od poslední generace hodinek Huawei Watch už uběhl téměř rok a půl a stále se spekuluje o nástupci. Napovědět by mohl nový patent, kde Huawei přišlo s nápadem schovat bezdrátová sluchátka do těla chytrých hodinek. Tím byste měli sluchátka vždy při sobě a bylo by těžší je ztratit. Huawei přišlo dokonce se dvěma nápady jak toho docílit.

V prvním patentu sluchátka vměstnalo do kloubu pro úchyt řemínku. Nápad zajímavý, ale je třeba si uvědomit, jak by vzhledem k velikosti hodinek musel být být kloub a celé hodinky veliké. V opačném případě by musel zmenšit sluchátka, což by zase bylo na úkor jejich výdrže.

Tento problém by vyřešilo druhé řešení v podobě krabičky umístěná do spodní části řemínku. Zůstává však otázkou, jak by byla přítomnost kapsle příjemná při běžném nošení hodinek. Výhodou však je to, že kapsle je odnímatelná, takže sebou sluchátka vezmete jen v případě potřeby.

Zdroje: LetsGoDigital