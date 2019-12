Huawei chystá hned dva skládací telefony. Jeden přijde na jaře, druhý a zajímavější až na podzim

První skládací smartphony byly představeny na jaře, ale do prodeje se dostaly až na podzim. Samsung nedávno na vývojářské konferenci ukázal koncept dalšího modelu a podobně je na tom Huawei, podle zákulisních informací chystá dokonce dva nové modely.

První přijde v únoru na veletrhu MWC 2020, bude se jmenovat Huawei Mate Xs a půjde o vylepšenou verzi stávajícího modelu. Dostane nový procesor Kirin 990 5G, odolnější displej a vylepšený kloub pro ohýbání.

Mate X2 will be like galaxy Fold but it's have full sized phone screen and maybe smaller notification/ selfie screen to other side.