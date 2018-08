Huawei chystá novou rodinu Mate 20. A takto má vypadat nejlevnější Mate 20 Lite

Již dříve jsme vás informovali o tom, že Huawei již nyní zasílá pozvánky na svou tiskovou konferenci, která se uskuteční v průběhu zářijového veletrhu IFA v Berlíně. Představit zde má minimálně nový čipset HiSilicon Kirin 980, který má jako první pohánět dva podzimní topmodely rodiny Mate 20. A již nyní vám můžeme ukázat vzhled nejméně vybaveného Mate 20 Lite, který poběží na méně výkonném čipsetu.

Na fotografiích vidíme smartphone, který z čelní strany připomíná Novu 3. Telefon bude mít tedy opět výrazný výkroj v LCD, jehož úhlopříčka bude 6,3 palce. Zobrazovací panel má nabídnout rozlišení 2 340 × 1 080 pix, počítá se i tím, že bude mít zakulacené rohy. Po stránce hardwaru poběží novinka na osmijádrovém Kirinu 710 o taktu 2,2 GHz s 6GB RAM. Ani hardwarově tedy telefon nevypadá nijak špatně.

Telefon navíc nabídne hned čtyři fotoaparáty. Hlavnímu 20MPx snímači bude sekundovat 2MPx „rozmazávací“ kamerka. Ta je ostatně přítomna i nad displejem vedle 24MPx selfie snímače. Nevyměnitelná baterie má kapacitu 3 650mAh a je umístěna v kovovém těle, které je z přední i zadní strany kryto sklem. Smartphone s Androidem 8.0 Oreo na palubě se má do prodeje dostat koncem srpna v černé a zlaté, a to za cenu okolo 400 EUR, tj. cca 10 300 Kč. Další barevné varianty by měly přibýt později.

V redakci testujeme Novu 3, budoucí Mate 20 Lite ji bude hodně podobný:

Zdroj Winfuture