Huawei dokáže pomocí umělé inteligence rozpoznat začínající zrakové problémy u dětí

Huawei nejsou jen smartphony a hardware pro výstavbu mobilních sítí, ale také zcela nové technologie. Čínská společnost v uplynulých dnech představila technologii Track AI, která najde uplatnění ve zdravotnictví. Systém vyvíjený spolu s lékařskými institucemi IIS Aragon a DIVE Medical používá umělou inteligenci k diagnostice raných příznaků poškození zraku u dětí.



Projekt Track AI od Huawei odstartoval hned v několika světových regionech

K diagnostice slouží konvertibilní notebook Huawei Matebook E, na němž běží speciální software DIVE (Devices for an Integral Visual Examination) pro monitorování a sledování zraku každého oka. Funguje to podobně jako u očního lékaře – pacient se dívá na stimuly, určené k testování různých aspektů zraku. Údaje následně zpracovává smartphone Huawei P30 Pro pomocí algoritmu Huawei HiAI speciálně upraveného k identifikaci potenciálních indikátorů zrakového postižení. Použití je možné u dětí od věku šesti měsíců.

Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že na světě je 19 milionů dětí se zrakovým postižením, přičemž 70 až 80 procentům případů by se dalo předejít nebo je léčit. Většinou tyto děti zůstanou celé roky nediagnostikovány, což vede k závažnějším problémům nejen u zraku, ale také u celkového rozvoje vzdělávacích a sociálních příležitostí. Méně závažné typy zrakových vad postihují v současnosti podle organizace WHO 12,8 milionů dětí.

Jak funguje Track AI?

Děti se zrakovým postižením mají ve srovnání s dětmi s normálním zrakem rozdílné způsoby vidění. DIVE dokáže shromáždit údaje o poloze zraku na základě vědecky navržených vizuálních podnětů. Interpretace těchto údajů však může být pro nespecializované zdravotnické pracovníky náročná. Tento problém řeší umělá inteligence: pomocí ní mohou být počítače „vyškolené“ pro identifikaci abnormálních vzorů zraku.

Track AI staví na schopnostech open-source platformy TensorFlow od společnosti Google v kombinaci s Huawei HiAi. Aplikace na smartphonu je přenosná, nevyžaduje připojení Wi-Fi a přijímá data v reálném čase. Díky tomu je možné technologii lokálně využít prakticky kdekoli, nezávisle na technologických či jiných omezeních dané oční ordinace.

Rozvoj systému, založeného na umělé inteligenci, vyžaduje shromažďování údajů od tisíců dětí. Výzkumná centra v současnosti shromažďují údaje z testování v pěti zemích na 3 kontinentech (Čína, Mexiko, Spojené arabské emiráty, Španělsko a Spojené království). Jakmile se shromáždí množství údajů, dalším krokem bude „trénink“ neuronových sítí. Prototyp zařízení bude v průběhu roku 2019 pilotně otestován. Plošné zavedení je předběžně naplánováno na rok 2020.