Huawei hledá cestu zpět. Zkouší ruský a vyvíjí vlastní mobilní operační systém

1) Zůstat na Androidu

Možnost první je zřejmě ta nejméně pravděpodobná. Pokud by Huawei zůstal u Androidu, Google jej připraví o jeho aplikace, které jsou důležité pro uživatele. Google Mapy, YouTube, Gmail a především Obchod Play s milióny aplikací. Nehledě na to, že i Facebook, WhatsApp, Instagram a řada dalších jsou americké, takže prosté převedení aplikací do jiného obchodu v režii Huawei nepřipadá v úvahu.

Huawei by tak zbyl čistý operační systém s nejistým výhledem na aktualizace. Problémem by byly updaty systému, protože by Google Huawei neposkytoval novější verze Androidu. Bezpečnostní záplaty by však Huawei do smartphonů dostal, Google je zveřejňuje v rámci Security Bulletinu Androidu, kde jsou zmiňované přesné změny i části zdrojových kódů. A tuto záležitost by jistě Huawei zvládl do svých smartphonů ručně předělávat. Ostatně výrobce to tak již dělá v rámci svých pravidelných aktualizací zabezpečení.

Android by byl pro Huawei jen prázdnou schránkou. Chyběly by v něm klíčové aplikace, o stahování dalších aplikací, což je jedna ze zásadních vlastností systému, by se tak musel starat jiný aplikační obchod. Huawei již zhruba rok v ČR provozuje svůj AppGallery, a žádá vývojáře těch nejznámějších titulů, aby aplikace publikovali i v jeho obchodě s 270 miliony měsíčních uživatelů. Současně se spekuluje i o tom, že Huawei s portálem Aptoide postaví vlastní alternativu ke Google Play.