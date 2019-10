Huawei jde do vývoje autonomních aut. Troufá si dohnat firmy, které investovaly roky a miliardy dolarů

Xu Zhijun, současný šéf Huawei Technologies, na konferenci v Pekingu prozradil, že se společnost chystá hlouběji proniknout do automobilového průmyslu. Jako technologická firma na to půjdou docela logicky přes technologie – zaměří se na plně autonomní řízení.

Huawei hodlá použít svoji 5G technologii při vývoji systému, který spojuje radar a LIDAR s milimetrovými vlnami. Tento systém bude snímat okolí autonomního vozu a ve spolupráci s výkonnou výpočetní jednotkou mu zajistí orientaci v provozu.

Problém je, že se Huawei chystá naskočit do rozjetého vlaku, ve kterém bude měřit síly s řadou zkušených konkurentů. Ti nejsilnější se vývojem podobných systémů zabývá roky a jejich investice do výzkumu a vývoje se pohybují v řádech miliard dolarů.

Na druhou stranu komentátoři predikují, že bude trvat ještě několik let, než se odvětví dostane na „level 4“ (vozidlo je schopné zcela autonomní jízdy bez zásahu člověka). Huawei tedy má čas a šanci do rozjetého vlaku přiskočit. Se zdroji a know-how, kterými firma disponuje, se to skutečně může podařit.

Xu Zhijun nezmínil časový rámec ani výše investic, které do vývoje firma nasměruje.

Via Reuters