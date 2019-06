Huawei je jako těžce poškozené letadlo, přiznal jeho šéf a říká: „Americká opatření jsou extrémní, ale nás nezastaví“

Čínská technologická společnost Huawei je po omezeních, která vůči ní přijaly zejména americké firmy, jako „těžce poškozené letadlo“. Na konferenci v sídle firmy to podle agentury AP řekl zakladatel a šéf Žen Čeng-fej.

Agentura Bloomberg píše, že na stejné akci Žen Čeng-fej odhadl ušlé tržby v následujících dvou letech na 30 miliard dolarů. Mluvil také o nutném omezení výroby, propouštět však zatím nehodlá. „Nás ale nezastaví,“ dodal na adresu amerických politiků a dodal, že do roku 2021 bude firma jako znovuzrozená. Huawei původně v následujících dvou letech očekávala roční tržby nad 100 miliard dolarů. Loni to bylo 105 miliard dolarů, letos to mělo být až 125 miliard.

V květnu ovšem americká vláda umístila Huawei na černou listinu, což znamená, že americké firmy musí žádat o povolení, pokud chtějí s čínskou společností obchodovat. Trumpova administrativa svoje kroky vysvětlovala obavami z bezpečnostního ohrožení, které technologie Huawei představují. V současnosti už ovšem představitelé USA nijak nezastírají, že jde jen o nátlak v rámci projednávání obchodní dohody s Čínou.

Americké firmy, které jsou zákazem dodávek pro Huawei poškozené, lobují u Trumpovy administrativy za zrušení banu. Hodně se také očekává od setkání prezidentů USA a Číny na schůzce G20 koncem června v Japonsku.

Žen Čeng-fej zopakoval, že v technologiích Huawei nejsou žádná „zadní dvířka“, jichž by mohl někdo využít k získávání informací či kybernetickému útoku. Podle něj jsou Číňané rovněž připraveni uzavřít „bezpečnostní“ dohodu s kýmkoliv, kdo o to projeví zájem.

Rozsah amerických opatření nicméně šéfa firmy překvapil. Podle svých slov si neuměl představit, že by Spojené státy mohly zajít takto daleko. Žen Čeng-fej opatření označuje za „extrémní“. „Nicméně myslím, že budou trpět obě strany. Nikdo nevyhraje,“ upozornil.

Článek vyšel na Info.cz, byl redakčně upraven a doplněn.